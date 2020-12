Anche in Spagna sarà consentita l'eutanasia" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Anche la Spagna si unisce ai Paesi dell'Europa che hanno deciso di legalizzare l'eutanasia. Il Congresso dei deputati ha approvato lo storico provvedimento, con cui si consente Anche il suicidio ... Leggi su europa.today (Di venerdì 18 dicembre 2020)lasi unisce ai Paesi dell'Europa che hanno deciso di legalizzare l'. Il Congresso dei deputati ha approvato lo storico provvedimento, con cui si consenteil suicidio ...

GabriellaGhezzi : RT @UnitedYaman: Felici per chi in questo momento riesce a giocare... Augurandoci di poter scaricare presto il gioco anche dall'Italia e d… - NapolitanoIda : @fabiopi1000 @erretti42 @francotaratufo2 @m_spagna @PaolaTacconi @IlConte50919IT @isadoralarosa @_Gi_Ci_… - TodayEuropa : #Attualità #Network Anche in Spagna sarà consentita l'eutanasia - FossettaT : RT @UnitedYaman: Felici per chi in questo momento riesce a giocare... Augurandoci di poter scaricare presto il gioco anche dall'Italia e d… - Canbey28874311 : RT @UnitedYaman: Felici per chi in questo momento riesce a giocare... Augurandoci di poter scaricare presto il gioco anche dall'Italia e d… -