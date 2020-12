Udinese, sospiro di sollievo per Gotti: De Paul rientra in gruppo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Rodrigo De Paul, uscito malconcio dopo il pareggio dell’Udinese contro il Crotone, è rientrato ad allenarsi in gruppo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo alcuni accertamenti infatti si è escluso il rischio di infortunio. Si tratta di una semplice botta. Una buona notizia per Luca Gotti, che potrà contare sul suo numero 10 per la sfida delicata di domenica alle 15 contro il Cagliari. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Rodrigo De, uscito malconcio dopo il pareggio dell’contro il Crotone, èto ad allenarsi in. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo alcuni accertamenti infatti si è escluso il rischio di infortunio. Si tratta di una semplice botta. Una buona notizia per Luca, che potrà contare sul suo numero 10 per la sfida delicata di domenica alle 15 contro il Cagliari. SportFace.

Gli esami strumentali hanno escluso danni al vasto laterale della gamba destra dopo la botta rimediata con il Crotone ...

