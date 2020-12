Twitter torna ai “vecchi” retweet (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Foto: Pixabay)Gli assidui utilizzatori di Twitter si saranno già accorti che il social network ha ripristinato la vecchia meccanica dei retweet. Ora premendo sul pulsante del retweet, il social network non mostrerà più il suggerimento di citazione. La modifica è stata applicata a inizio ottobre in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, con l’obiettivo di incoraggiare le persone a informarsi maggiormente su quello che stavano ricondividendo. “Purtroppo“, scrive Twitter in una serie di Tweet, “nonostante l’uso dei tweet con citazione sia aumentato (perché era l’unica scelta, ndr) il 45% di essi includeva affermazioni di una sola parola e il 70% aveva meno di 25 caratteri”. Segno che lo strumento non ha convinto. L’obiettivo del social network era di indurre le persone a riflettere prima ... Leggi su wired (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Foto: Pixabay)Gli assidui utilizzatori disi saranno già accorti che il social network ha ripristinato laa meccanica dei. Ora premendo sul pulsante del, il social network non mostrerà più il suggerimento di citazione. La modifica è stata applicata a inizio ottobre in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, con l’obiettivo di incoraggiare le persone a informarsi maggiormente su quello che stavano ricondividendo. “Purtroppo“, scrivein una serie di Tweet, “nonostante l’uso dei tweet con citazione sia aumentato (perché era l’unica scelta, ndr) il 45% di essi includeva affermazioni di una sola parola e il 70% aveva meno di 25 caratteri”. Segno che lo strumento non ha convinto. L’obiettivo del social network era di indurre le persone a riflettere prima ...

LauraPausini : Manca poco al Natale e purtroppo per molti di noi sarà lontano dalle nostre famiglie. Così ho decorato casa già da… - SerieA : Ancora Destro! ???? Il @GenoaCFC torna in vantaggio! ?? #GenoaMilan #SerieATIM #WeAreCalcio - OfficialSSLazio : ?? ???????????????? ?? ?? Si torna subito in campo: riflettori accesi a Benevento alle ore 20:45! #CMonEagles ?? - _rainbow_Larry_ : RT @ilsolenelbuio: FRANCE' TI PREGO TORNA E COMBATTI CON LA VECCHIA GUARDIA , LA NUOVA NOI NON LA VOGLIAMOOOO . #GFVIP - gseba_sca : #Conte torna in Italia con i pescatori di Mazara del Vallo finalmente liberi. Ora l'Orrido e la Zucchina quale altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter torna Twitter torna ai vecchi retweet Wired.it Twitter torna ai "vecchi" retweet

Il suggerimento di citare il contenuto di un post per indurre gli utenti a riflettere su ciò che diffondono non ha funzionato. Il social network fa marcia indietro ...

Il suggerimento di citare il contenuto di un post per indurre gli utenti a riflettere su ciò che diffondono non ha funzionato. Il social network fa marcia indietro ...