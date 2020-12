Test sierologici | Consiglio di Stato | “Legittimo l’accordo tra San Matteo di Pavia e Diasorin”

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo aver sospeso, lo scorso luglio, la decisione del Tar, ildiha deciso in senso opposto. È quindiil Policlinico Sanper isul Covid. È la decisione della III sezione deldi. Con una sentenza depositata il massimo organo della giustizia amministrativa ha riformato la decisione del Tar Lombardia che aveva annullato. Ora invece ildiritiene quell’intesa legittima. Per Palazzo Spada è “dirimente la constatazione che la validazione, e eventuale sviluppo del progetto di ricerca privato, non ha carattere di esclusività rispetto ad altri ...

il Resto del Carlino

È legittimo l'accordo siglato lo scorso marzo da Diasorin e dalla Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia per sviluppare innovativi test sierologici e molecolari per il Covid-19. Lo ha ...