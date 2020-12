Quirinale: Mattarella riceve ambasciatore Zanardi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto l'ambasciatore Antonio Zanardi Landi che ha concluso il suo mandato di Presidente della Fondazione Aquileia. Si legge in una nota del Quirinale. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto l'AntonioLandi che ha concluso il suo mandato di Presidente della Fondazione Aquileia. Si legge in una nota del

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha appreso con grande soddisfazione dal Presidente Conte la notizia della liberazione dei… - NicolaPorro : Mentre il governo sta per richiudere tutto c'è chi aspetta invano un segnale dal #Quirinale che non arriverà mai. A… - AGisotti : Messaggio del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, a Papa Francesco per il suo… - soteros1 : RT @adrianobusolin: Solo il #Quirinale non si è accorto del #disastro #Conte - FilomenaGallo55 : RT @AGisotti: Messaggio del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, a Papa Francesco per il suo -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Mattarella Mattarella riceve Salvini al Quirinale. Il leader leghista: “Così il governo fa saltare il dialogo” la Repubblica Quirinale: Mattarella riceve ambasciatore Zanardi

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto l'ambasciatore Antonio Zanardi Landi che ha concluso il ...

Giuramento del Giudice della Corte Costituzionale, Maria Rosaria San Giorgio

Al Palazzo del Quirinale ha prestato giuramento, dinanzi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Giudice della Corte Costituzionale, Maria Rosaria San Giorgio, eletta dalla Corte di Cass ...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto l'ambasciatore Antonio Zanardi Landi che ha concluso il ...Al Palazzo del Quirinale ha prestato giuramento, dinanzi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Giudice della Corte Costituzionale, Maria Rosaria San Giorgio, eletta dalla Corte di Cass ...