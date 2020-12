Prime conferme smartwatch OnePlus direttamente da Pete Lau

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Si parla spesso dello, device che però non ha finora visto la luce tanto da indurre perfino a dubitare sia mai stato tra i progetti del produttore cinese. La conferma è arrivatadaLau: il CEO di, come si evince dall’intervista da lui rilasciata al portale di informazione ‘inputmag.com‘, ha dichiarato l’impegno dell’azienda che rappresenta nella realizzazione del primo, il cui esordio dovrebbe essere previsto per il prossimo anno (naturalmente al netto delle possibili difficoltà che potrebbero sorgere nella progettazione e realizzazione). Il ritardo che c’è stato sembrerebbe essere legato a Wear OS by Google, il sistema operativo per indossabili del colosso di Mountain View, a detta del produttore ...