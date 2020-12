Natale 2020 | can’t stop lobbying

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Tutti a casa per, nel senso letterale del termine visto che dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia sarà forse tutta ‘zona rossa’. I musi lunghi abbondano, eppure fino a dicembre 2019 molti si lamentavano che proprio ilstesse rovinando il pianeta. Per almeno cinque motivi: i rifiuti aumentano di più del 30%; l’albero vero o finto che sia ha un’impronta di carbonio da 16 (il primo) a 40 (il secondo) kg di CO2; i regali per i bambini sono molto spesso pericolosi, e poiché l’88% dell’import UE proviene dalla Cina, con pochi controlli, contengono ftalati e altre sostanze chimiche dannosissime; il pranzo diporta alle stelle il consumo di carne, che arriva ad un’impronta di carbonio di 20 kg di CO2; infine 250 milioni di Europei percorrono, in media, in volo circa 516 Km. Eppure quest’anno queste argomentazioni contano ...