Morgan non è tra i big e attacca Amadeus. Escluso dalla giuria dei giovani (Di giovedì 17 dicembre 2020) Morgan con Bugo era stato protagonista dell'esclusione in diretta più clamorosa del festival di Sanremo, Morgan Escluso anche dalla giuria televisiva per la finale di Sanremo giovani di stasera su ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020)con Bugo era stato protagonista dell'esclusione in diretta più clamorosa del festival di Sanremo,anchetelevisiva per la finale di Sanremodi stasera su ...

laura_daisy2003 : RT @cremino01: Inizia tutto con Morgan che si fa cacciare e ricomincia tutto con Morgan che si fa cacciare, chiaro segno che questi mesi so… - fallingptn : Morgan le virgole cazzo , non si capisce una sega - Ggmar00 : RT @Cinguetterai: Ma non doveva cancellare tutto perché lo stanno denunciando? Ora Morgan mette in mezzo Amadeus, Fiorello e #Sanremo2021… - epynefrina : Ma Morgan si é rincoglionito completamente cioè ok che pippa a non finire però sta proprio fuori di testa - finira_bene : Chi glielo dice a Morgan che non fa più ridere ma che è solo tanto ridicolo? -