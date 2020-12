Il premier Conte in partenza per la Libia per liberare i pescatori italiani (Di giovedì 17 dicembre 2020) Libia, Conte in partenza per liberare pescatori italiani Secondo quanto apprende LaPresse da fonti qualificate, il premier Giuseppe Conte – al termine di un lungo confronto con i Servizi – starebbe per partite alla volta della Libia per liberare i pescatori italiani prigionieri da mesi. Sarebbe questa la ragione del rinvio dell’incontro con la delegazione di Italia viva in programma per questa mattina alle 9. Il faccia a faccia con Matteo Renzi è slittato alle 19. Leggi anche: 1. pescatori italiani detenuti in Libia, l’armatore a TPI: “C’è sotto qualcosa di grosso che non ci dicono. Di Maio? Ci ha illuso poi è sparito”; // 2. ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020)inperSecondo quanto apprende LaPresse da fonti qualificate, ilGiuseppe– al termine di un lungo confronto con i Servizi – starebbe per partite alla volta dellaperprigionieri da mesi. Sarebbe questa la ragione del rinvio dell’incontro con la delegazione di Italia viva in programma per questa mattina alle 9. Il faccia a faccia con Matteo Renzi è slittato alle 19. Leggi anche: 1.detenuti in, l’armatore a TPI: “C’è sotto qualcosa di grosso che non ci dicono. Di Maio? Ci ha illuso poi è sparito”; // 2. ...

Giorgiolaporta : #Conte a casa e #Governo istituzionale guidato dalla Presidente del #Senato Maria Elisabetta #Casellati per accompa… - petergomezblog : Franceschini: “La norma di cui ha usufruito anche il padre della compagna di Conte? L’ho voluta io, il premier non… - marcodimaio : Polemiche pretestuose su slittamento dell'incontro tra @ItaliaViva e premier #Conte. La ministra @TeresaBellanova è… - Libero_official : #Libia, pescatori italiani rapiti liberi tra poche ore: in volo #DiMaio e #Conte. Il sospetto sul premier: preferis… - max3818 : RT @SardoneSilvia: E' un #Governo che è in totale confusione. Gli #italiani non ne possono più di messaggi contraddittori e di premier e mi… -