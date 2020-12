Cristiano Ronaldo snobba i Fifa Award 2020 | la sua espressione diventa virale

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Forsenon aveva così tanta voglia di partecipare ad una premiazione, quella dei "The Best" , che lo vedeva protagonista "solo" per quanto riguarda la top 11 . Si ...

MILANO (ITALPRESS) – Robert Lewandowski è il miglior giocatore del mondo per il 2020. Va all’attaccante polacco, protagonista col Bayern Monaco di un’annata che ha visto i bavaresi vincere Bundesliga, ...Ormai la breaking news è acqua passata, Robert Lewandowski è stato scelto come miglior giocatore del 2020 ai The Best Fifa Football Awards. Una stagione straordinaria da parte del centravanti polacco, ...