Twitter dice addio a Periscope: l’app chiude nel 2021 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Twitter saluta Periscope (foto: Twitter)Twitter ha deciso di chiudere definitivamente Periscope da marzo 2021 dopo che i suoi servizi sono stati ampiamente sostituiti dall’applicazione integrata Twitter Live. l’applicazione di streaming video era entrata a far parte della famiglia di Twitter nel 2015 quando il social network l’ha acquistata per 100 milioni di dollari. Dal 2018, però, Twitter ha registrato un crescente calo dell’utilizzo del portale e ha valutato che i costi di gestione erano troppo elevati per l’utilizzo che realmente ne veniva fatto. Pertanto con un tweet il social network ha informato gli utenti che ancora utilizzano l’applicazione che dal prossimo ... Leggi su wired (Di mercoledì 16 dicembre 2020)saluta(foto:ha deciso dire definitivamenteda marzodopo che i suoi servizi sono stati ampiamente sostituiti dallicazione integrataLive.licazione di streaming video era entrata a far parte della famiglia dinel 2015 quando il social network l’ha acquistata per 100 milioni di dollari. Dal 2018, però,ha registrato un crescente calo dell’utilizzo del portale e ha valutato che i costi di gestione erano troppo elevati per l’utilizzo che realmente ne veniva fatto. Pertanto con un tweet il social network ha informato gli utenti che ancora utilizzanolicazione che dal prossimo ...

ladyonorato : La #democrazia è MORTA, perché decide l’UE chi può governare l’Italia: parola di #DeBenedetti. E la Gruber nulla ob… - CarloStagnaro : Ministro @peppeprovenzano, lei dice che la strategia #areeinterne passa da 'sperimentazione' a 'politica struttural… - LegaSalvini : Isabella Tovaglieri: De Benedetti dice che l’Europa non permetterà mai a Salvini di governare. Non vediamo l'ora di… - catenaaurea66 : Un caloroso benvenuto ??. Ora ovviamente si dirà che il miracolo è una farsa strumentale, ma San Gennaro, come è not… - tramontidipinti : RT @phoenix_lily46: In un mondo di Nardi che dice stronzate, siate Guenda che gli avrebbe fatto il culo ???? #gfvip #fuorinardi https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter dice Twitter dice addio a Periscope: l app chiude nel 2021 Wired.it Twitter dice addio a Periscope: l'app chiude nel 2021

Le sue funzioni sono state sostituite dai live direttamente sulla piattaforma dell'uccellino. La chiusura da marzo 2021. Ecco cosa succede ai video ...

Dionne Warwick sta a Twitter come Gianni Morandi sta a Facebook

Fino a ieri era un'interprete di Burt Bacharach premiata con cinque Grammy. Oggi è la regina attempata del social che tenta di decifrare la contemporaneità 280 caratteri alla volta ...

Le sue funzioni sono state sostituite dai live direttamente sulla piattaforma dell'uccellino. La chiusura da marzo 2021. Ecco cosa succede ai video ...Fino a ieri era un'interprete di Burt Bacharach premiata con cinque Grammy. Oggi è la regina attempata del social che tenta di decifrare la contemporaneità 280 caratteri alla volta ...