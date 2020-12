Tigre della malesia trovata morta in una pozza allo zoo: “E’ annegata”. Ma l’ipotesi non regge (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Com’è morta la Tigre della malesia di 11 mesi che sembrava in perfetta forma ed era la star dello zoo Negara Malaysia di Hulu Kelang? “Affogata”, è la versione ufficiale. Ma lo splendido animale, come tutti gli esemplari della sua specie, è un ottimo nuotatore. La sua carcassa è stata trovata in una pozza. I fatti sono accaduti lo scorso marzo ma solo ora sono stati resi noti. Difficoltà a trovare una spiegazione? È complicato pensare che l’animale sia davvero annegato in un piccolo bacino di acqua. Secondo The Rakyat Post la Tigre, di nome Melur, era malata. Avrebbe infatti contratto un virus, il CDV (Canine Distemper Virus) un RNA virus che appartiene al genere Morbillivirus. È molto aggressivo che può risultare fatale. Ma allora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Com’èladi 11 mesi che sembrava in perfetta forma ed era la star dello zoo Negara Malaysia di Hulu Kelang? “Affogata”, è la versione ufficiale. Ma lo splendido animale, come tutti gli esemplarisua specie, è un ottimo nuotatore. La sua carcassa è statain una. I fatti sono accaduti lo scorso marzo ma solo ora sono stati resi noti. Difficoltà a trovare una spiegazione? È complicato pensare che l’animale sia davvero annegato in un piccolo bacino di acqua. Secondo The Rakyat Post la, di nome Melur, era malata. Avrebbe infatti contratto un virus, il CDV (Canine Distemper Virus) un RNA virus che appartiene al genere Morbillivirus. È molto aggressivo che può risultare fatale. Mara ...

Tigre della Malesia morta annegata allo zoo. È un mistero, gli animalisti: «Impossibile»

Gruppo Gabrielli: in festa il Tigre Amico di Viale Federici che festeggia 40 anni. Consegnata ad Antonio e Paola Celani una targa celebrativa.