"Ssn sempre meno sostenibile tra sindemia e bisogni cure" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - "L'attuale assetto del sistema sanitario, sia a livello economico che sociale, appare prospetticamente sempre meno sostenibile a causa di fenomeni quali: sindemia, ossia l'interazione tra l'elevata diffusione delle malattie croniche e la pandemia, l'insufficienza del funding, i crescenti bisogni di cura dei cittadini, acuiti e ridefiniti da Covid-19 e le richieste di personalizzazione dei percorsi di cura sempre più marcate". Lo ha detto Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenendo al webinar “Ricerca, innovazione e sostenibilità il contributo degli attori privati” in occasione della quindicesima edizione del Forum Risk Management in Sanità. "La pandemia - ha sottolineato - ha riaffermato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - "L'attuale assetto del sistema sanitario, sia a livello economico che sociale, appare prospetticamentea causa di fenomeni quali:, ossia l'interazione tra l'elevata diffusione delle malattie croniche e la pandemia, l'insufficienza del funding, i crescentidi cura dei cittadini, acuiti e ridefiniti da Covid-19 e le richieste di personalizzazione dei percorsi di curapiù marcate". Lo ha detto Marco Vecchietti, Amministratore delegato e Direttore generale di Intesa Sanpaolo Rbm Salute, intervenendo al webinar “Ricerca, innovazione e sostenibilità il contributo degli attori privati” in occasione della quindicesima edizione del Forum Risk Management in Sanità. "La pandemia - ha sottolineato - ha riaffermato ...

