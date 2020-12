Sospensione contributi di dicembre: chiarimenti INPS (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il decreto Ristori-quater ha chiarito quali sono i versamenti e i contributi oggetto di Sospensione per l’emergenza COVID: si tratta dei contributi previdenziali di competenza del mese di novembre e da versare entro la scadenza del 16 dicembre, nonché dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’IVA. Riguarda tutte le imprese con fatturato 2019 entro i 50 milioni di euro con calo del 33% a novembre 2020 rispetto allo stesso mese dello scorso anno (Sospensione anche per le nuove attività che hanno avviato il business dopo il 30 novembre 2019). La Sospensione si applica anche: alle attività chiuse dal DPCM 3 novembre su tutto il territorio nazionale (es.: palestre), a quelle oggetto di misure restrittive nelle zone rosse, ai ristoranti in zone arancioni e rosse, ai tour ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il decreto Ristori-quater ha chiarito quali sono i versamenti e ioggetto diper l’emergenza COVID: si tratta deiprevidenziali di competenza del mese di novembre e da versare entro la scadenza del 16, nonché dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’IVA. Riguarda tutte le imprese con fatturato 2019 entro i 50 milioni di euro con calo del 33% a novembre 2020 rispetto allo stesso mese dello scorso anno (anche per le nuove attività che hanno avviato il business dopo il 30 novembre 2019). Lasi applica anche: alle attività chiuse dal DPCM 3 novembre su tutto il territorio nazionale (es.: palestre), a quelle oggetto di misure restrittive nelle zone rosse, ai ristoranti in zone arancioni e rosse, ai tour ...

