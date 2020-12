Serie C-Girone C, Gino Garofalo di Torre del Greco arbitra Vibonese-Palermo: designata assistente donna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sarà Gino Garofalo di Torre del Greco l'arbitro di Vibonese-Palermo, gara in programma domenica 20 dicembre 2020 alle ore 15.00 e valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.Il fischietto campano sarà coadiuvato da Davide Stringini di Avezzano, Veronica Vettorel di Latina e Michele Di Cairano di Ariano Irpino. Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Saràdidell'arbitro di, gara in programma domenica 20 dicembre 2020 alle ore 15.00 e valida per la sedicesima giornata del campionato diC-C.Il fischietto campano sarà coadiuvato da Davide Stringini di Avezzano, Veronica Vettorel di Latina e Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

