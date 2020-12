Serie A: no al laboratorio unico per i tamponi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Lega di Serie A ha scelto di non utilizzare un unico laboratorio per sviluppare i tamponi di tutte le squadre. Nell’assemblea di Lega di ieri, i club hanno convenuto che i quattro laboratori contattati (Synlab, European Network, Dantes Lab e Lifebrain) non offrono sufficienti garanzie relative ai tempi e alla copertura territoriale. Resta difficilmente superabile anche il problema legato ai costi. Rimane, dunque, in capo ai club l’organizzazione dei test molecolari. Foto: logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Lega diA ha scelto di non utilizzare unper sviluppare idi tutte le squadre. Nell’assemblea di Lega di ieri, i club hanno convenuto che i quattro laboratori contattati (Synlab, European Network, Dantes Lab e Lifebrain) non offrono sufficienti garanzie relative ai tempi e alla copertura territoriale. Resta difficilmente superabile anche il problema legato ai costi. Rimane, dunque, in capo ai club l’organizzazione dei test molecolari. Foto: logoA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

