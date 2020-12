Scuola il 7 gennaio? Iniziano i primi dubbi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sul rientro a Scuola il 7 gennaio inizia a paventare i primi dubbi persino Lucia Azzolina, che fino ad adesso era stata la più agguerrita circa la necessità ineluttabile degli alunni di far rientro a Scuola. Eppure, adesso, è proprio lei che a ridosso delle feste di Natale sembra essere afflitta da qualche perplessità, frutto forse anche delle pressioni degli esperti che spingono verso il “no” categorico alle riaperture. È stata proprio la Ministra, nelle scorse ore, ad ammettere che riaprire le scuole: “resta il nostro obiettivo, ma si dovrà fare una valutazione della situazione a fine anno con un piano credibile e pronto per la sua attuazione“. Intanto Agostino Miozzo sostiene la riapertura. A detta dell’esperto, infatti “la seconda ondata di contagi non è dipesa dalle scuole“. Mentre Gianni ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sul rientro ail 7inizia a paventare ipersino Lucia Azzolina, che fino ad adesso era stata la più agguerrita circa la necessità ineluttabile degli alunni di far rientro a. Eppure, adesso, è proprio lei che a ridosso delle feste di Natale sembra essere afflitta da qualche perplessità, frutto forse anche delle pressioni degli esperti che spingono verso il “no” categorico alle riaperture. È stata proprio la Ministra, nelle scorse ore, ad ammettere che riaprire le scuole: “resta il nostro obiettivo, ma si dovrà fare una valutazione della situazione a fine anno con un piano credibile e pronto per la sua attuazione“. Intanto Agostino Miozzo sostiene la riapertura. A detta dell’esperto, infatti “la seconda ondata di contagi non è dipesa dalle scuole“. Mentre Gianni ...

myrtamerlino : Forse il #vaccino arriva prima di #Natale o forse no. Forse da sabato l'Italia tutta rossa o arancione o forse no.… - QuotidianPost : Scuola il 7 gennaio? Iniziano i primi dubbi - araccontarlo : @GiuseppeConteIT CHE BORDELLO. - Misure per Natale, governo pensa a nuovo Dpcm - Italia zona rossa fino al 6 gennai… - mariavolpe3 : RT @myrtamerlino: Forse il #vaccino arriva prima di #Natale o forse no. Forse da sabato l'Italia tutta rossa o arancione o forse no. Forse… - puntopinto : @RaiNews L’unica ipotesi per il 7 gennaio è non riaprire la scuola -