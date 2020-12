Ronaldo: «Vi immaginate me con Messi e CR7? I difensori impazzirebbero» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ronaldo il Fenomeno commenta il Dream Team di France Football che lo vede nel tridente con Messi e Cristiano Ronaldo. Le sue parole Ronaldo il Fenomeno, intervistato da France Football, commenta il tridente del Dream Team che vede lui con Messi e CR7. «Attacco e squadra pazzesca… Vi immaginate se noi avessimo potuto giocare tutti e tre insieme? I difensori sarebbero stati esasperati. Il pubblico sarebbe stato pazzo d’amore. Ho avuto l’occasione di giocare in campo con ognuno di loro e devo dire che hanno fatto la storia del calcio». LEGGI LE DICHIARAZIONI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020)il Fenomeno commenta il Dream Team di France Football che lo vede nel tridente cone Cristiano. Le sue paroleil Fenomeno, intervistato da France Football, commenta il tridente del Dream Team che vede lui con. «Attacco e squadra pazzesca… Vise noi avessimo potuto giocare tutti e tre insieme? Isarebbero stati esasperati. Il pubblico sarebbe stato pazzo d’amore. Ho avuto l’occasione di giocare in campo con ognuno di loro e devo dire che hanno fatto la storia del calcio». LEGGI LE DICHIARAZIONI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

