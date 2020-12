Mancini | “La Juventus resta favorita | ma il Milan reggerà Inter e Napoli…”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roberto, parlando alla Gazzetta di Modena, ha espresso le proprie opinioni riguardo all'attuale Serie A: "Questo è un campionato diverso, i valori si sono un po'annullati per una serie di motivi. Giocare senza pubblico rende le cose più difficili e il campionato sarà ancora più incerto rispetto ad ora". Il CT però vede ancora la: "la squadra da battere, anche se le inseguitrici si sono avvicinate. L'può pagare lo scotto dell'eliminazione dalla Champions League, ma è una squadra credibile e competitiva. Il Napoli? Senza i punti di penalizzazione avrebbe una classifica ancora più importante di quella attuale. Ilsono convinto chele pressioni anche grazie ad Ibrahimovic, un esempio per i più giovani".caption ...

