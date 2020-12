L'Italia s'è ripresa il Vaticano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Se è vero che l’Italia postdemocristiana si può conquistare senza il sostegno della Chiesa, in cabina elettorale, ma non si riesce a governare in cabina di comando, senza di essa, bisogna convenire che vale simmetricamente la reciproca: ossia che la Curia e il Vaticano si possono espugnare in conclave ma non si lasciano gestire, tanto meno riformare in maniera duratura, senza il supporto di una gerarchia e classe dirigente Italiane. Lo attesta e comprova significativamente la parabola del Papa venuto dai confini del mondo. Eletto con il mandato di emarginare i cardinali nostrani, considerati responsabili di Vatileaks, ma poi costretto ad arruolarli - al netto della brusca epurazione di Angelo Becciu - come i soli capaci di arginare la degenerazione nonché tracimazione del fenomeno su scala globale: con il passaggio dalle lotte tra ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Se è vero che l’postdemocristiana si può conquistare senza il sostegno della Chiesa, in cabina elettorale, ma non si riesce a governare in cabina di comando, senza di essa, bisogna convenire che vale simmetricamente la reciproca: ossia che la Curia e ilsi possono espugnare in conclave ma non si lasciano gestire, tanto meno riformare in maniera duratura, senza il supporto di una gerarchia e classe dirigentene. Lo attesta e comprova significativamente la parabola del Papa venuto dai confini del mondo. Eletto con il mandato di emarginare i cardinali nostrani, considerati responsabili di Vatileaks, ma poi costretto ad arruolarli - al netto della brusca epurazione di Angelo Becciu - come i soli capaci di arginare la degenerazione nonché tracimazione del fenomeno su scala globale: con il passaggio dalle lotte tra ...

Agenzia_Ansa : Italia indietro nella capacità di resilienza e ripresa, allarme del Word Economic Forum #ANSA - Linkiesta : Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un disastro. Mancano tutti gli aspetti chiave della gestione, le respo… - lucfontana : Cosa prevede il piano di ripresa e resilienza Next Generation Italia (via @Corriere) - RenzoCianchetti : RT @Teresat14547770: L'Italia resta indietro in capacità di resilienza e ripresa | - HuffPostItalia : L'Italia s'è ripresa il Vaticano -

Ultime Notizie dalla rete : Italia ripresa L'Italia resta indietro in capacità di resilienza e ripresa Agenzia ANSA Rinnovabili, nasce l'alleanza per il fotovoltaico in Italia

L’Italia sta vivendo un momento cruciale per il proprio futuro ... il pacchetto di stimolo alla ripresa economica che prevede lo stanziamento di 100 miliardi entro il 2030 per la transizione ...

Covid, 80% degli italiani pronto a rispettare le restrizioni delle feste

ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime ore, il Governo e le Regioni stanno discutendo sull’ipotesi di introduzione di nuove restrizioni per il periodo natalizio per evitare assembramenti e spostamenti come s ...

L’Italia sta vivendo un momento cruciale per il proprio futuro ... il pacchetto di stimolo alla ripresa economica che prevede lo stanziamento di 100 miliardi entro il 2030 per la transizione ...ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime ore, il Governo e le Regioni stanno discutendo sull’ipotesi di introduzione di nuove restrizioni per il periodo natalizio per evitare assembramenti e spostamenti come s ...