Jeep Grand Compass - Avvistata su strada la Suv a sette posti (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Gli avvistamenti dei prototipi Jeep si spostano in Italia. Per la prima volta, infatti, provengono dal nostro Paese le foto spia di un muletto che, a giudicare dagli elementi visibili, potrebbe anticipare una versione lunga della Compass, che potrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2021. La sette posti che non c'era. Con il restyling atteso nei prossimi mesi dopo l'anteprima in Cina, la Suv americana si prepara al giro di boa introducendo nuovi interni e soluzioni di connettività. Le proporzioni del frontale del prototipo sembrano richiamare questo modello, ma le portiere e lo sbalzo della zona posteriore fanno subito pensare a un passo allungato e alla presenza di una terza fila di sedili. Si tratterebbe quindi di un'inedita versione a sette posti, che nella nomenclatura del ...

