Finti casting per abusare delle aspiranti attrici: arrestato un 48enne (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 48enne, protagonista di questo nuovo fatto di cronaca, era già noto alle autorità e risulta essere già iscritto nella lista degli indagati in un procedimento avviato dalla Procura di Roma per fatti analoghi: Finti casting per attirare a sé giovani ragazze che sarebbero state poi abusate. I Finti casting: la trappola per aspiranti attrici Secondo quanto raccolto sinora dagli inquirenti, il 48enne avrebbe agito servendosi di un modus operandi ben definito, quasi studiato. Finti casting per film di produzione italiana per poter attirare nella sede dell'agenzia giovani ragazze aspiranti attrici. Così sembra agisse il 48enne, smascherato da una prima denuncia ...

