Donazione del sangue: stop al divieto per gay e uomini bisessuali

La Donazione di sangue è uno dei gesti di generosità più diffusi a livello globale. Nell'intenzione di chi sceglie di diventare donatore, vi è infatti la speranza di poter aiutare un'altra persona, molto probabilmente sconosciuta, per puro senso di altruismo. Un'iniziativa solidale di questo tipo dovrebbe essere aperta a chiunque, tuttavia nel mondo esistono ancora forti restrizioni, che escludono in modo discriminatorio alcuni individui volenterosi di prenderne parte. L'Inghilterra, come altri paesi, ha a lungo impedito agli uomini omosessuali e bisessuali di diventare donatori, ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. Gay e bisessuali esclusi dalla Donazione: perché? Il divieto di Donazione per uomini gay e ...

