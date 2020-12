Sampdoria, i convocati per il Verona. Assente Candreva per scelta tecnica (Di martedì 15 dicembre 2020) Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani con il Verona. Ancora fuori Gabbiadini, agli assenti si aggiunge Candreva, non presente nella lista per una scelta gestionale del gruppo presa da Ranieri e condivisa con presidente e area tecnica. Squalificato Thorsby. Questa la lista dei convocati: Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Verre.Attaccanti: La Gumina, Quagliarella, Ramírez. Foto: Logo Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 dicembre 2020) Claudio Ranieri ha diramato la lista deiper la sfida di domani con il. Ancora fuori Gabbiadini, agli assenti si aggiunge, non presente nella lista per unagestionale del gruppo presa da Ranieri e condivisa con presidente e area. Squalificato Thorsby. Questa la lista dei: Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Verre.Attaccanti: La Gumina, Quagliarella, Ramírez. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoMercatoWeb : Domani Verona-Sampdoria, i convocati di Ranieri: fuori Candreva per scelta tecnica - sportli26181512 : Sampdoria, Candreva non convocato per scelta tecnica: Nell'elenco dei convocati diramato dalla Sampdoria, oltre...… - sportface2016 : #VeronaSampdoria, i convocati di #Ranieri: assente Candreva - it_samp : #VeronaSampdoria: sono 20 i convocati, out #Candreva e #Gabbiadini. #sampdoria - TuttoFanta : ?? #SAMPDORIA: tra i convocati di Ranieri ancora out #Gabbiadini, fuori anche #Candreva e lo squalificato #Thorsby.… -