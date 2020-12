Rapina in farmacia nel Napoletano: malviventi scappano col bottino (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVillaricca (Na) – Rapina e spari di colpi d’arma da fuoco a Villaricca, comune del Napoletano, dove due banditi hanno preso d’assalto una farmacia. Solo tanta paura ma per fortuna non si registra nessun ferito. Intorno alle 19 di ieri, 14 dicembre, due uomini, giunti a bordo di uno scooter in Corso Vittorio Emanuele, sono arrivati all’esterno della farmacia. Uno dei due Rapinatori, armato, è rimasto fuori a fare il ‘palo’, mentre il complice è entrato all’interno dell’esercizio ed ha cercato di svuotare le casse. Un vigile urbano, allertato dai passanti, si è repentinamente recato sul posto ma il palo, alla vista dell’agente municipale, ha sparato un colpo in aria al fine di intimidirlo. Racimolati circa mille euro dalle casse della farmacia, i due ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVillaricca (Na) –e spari di colpi d’arma da fuoco a Villaricca, comune del, dove due banditi hanno preso d’assalto una. Solo tanta paura ma per fortuna non si registra nessun ferito. Intorno alle 19 di ieri, 14 dicembre, due uomini, giunti a bordo di uno scooter in Corso Vittorio Emanuele, sono arrivati all’esterno della. Uno dei duetori, armato, è rimasto fuori a fare il ‘palo’, mentre il complice è entrato all’interno dell’esercizio ed ha cercato di svuotare le casse. Un vigile urbano, allertato dai passanti, si è repentinamente recato sul posto ma il palo, alla vista dell’agente municipale, ha sparato un colpo in aria al fine di intimidirlo. Racimolati circa mille euro dalle casse della, i due ...

