Pirlo “Atalanta squadra top, voglio Juve concentrata per 95?” (Di martedì 15 dicembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – “L’Atalanta è una squadra molto forte, una realtà ormai da diversi anni, lo si è visto anche a livello europeo. Sarà una gara dura da giocare per il loro tipo di atteggiamento, dovremo affrontarla come una top squadra, è una nuova e grande realtà che merita rispetto”. Andrea Pirlo sa bene che tipo di partita attende domani la sua Juventus, la Dea è una brutta gatta da pelare ma i bianconeri sembrano aver trovato continuità. “Quando hai l’atteggiamento giusto, affrontando tutte le partite allo stesso modo, con lo spirito di voler fare la partita, i risultati sono dalla tua parte – osserva il tecnico bianconero – La squadra è cresciuta nella convinzione della ricerca del risultato attraverso un atteggiamento aggressivo, cercando di recuperare palla velocemente. Ma ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 dicembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – “L’è unamolto forte, una realtà ormai da diversi anni, lo si è visto anche a livello europeo. Sarà una gara dura da giocare per il loro tipo di atteggiamento, dovremo affrontarla come una top, è una nuova e grande realtà che merita rispetto”. Andreasa bene che tipo di partita attende domani la suantus, la Dea è una brutta gatta da pelare ma i bianconeri sembrano aver trovato continuità. “Quando hai l’atteggiamento giusto, affrontando tutte le partite allo stesso modo, con lo spirito di voler fare la partita, i risultati sono dalla tua parte – osserva il tecnico bianconero – Laè cresciuta nella convinzione della ricerca del risultato attraverso un atteggiamento aggressivo, cercando di recuperare palla velocemente. Ma ...

ZZiliani : Fa poco clamore solo perchè parliamo di Atalanta, ma la rottura tra #Gasperini e #Gomez è un fatto enorme, un po’ c… - JuventusTV : L'intervista della vigilia a Mister @Pirlo_official è qui! ?? - forumJuventus : Pirlo pre Atalanta: 'La squadra di Gasperini è ormai una grande realtà, non sarà facile. Il Porto? A questo punto s… - juvemyheart : RT @JManiaSite: Le parole di #Pirlo alla vigilia di #JuveAtalanta: 'Affrontiamo una squadra top, dobbiamo migliorare, sbagliamo ancora in a… - calciotoday_it : ??#AtalantaJuve, #Pirlo fa i complimenti a #Gasperini ????Non poteva mancare il commento sul #Porto ??Le sue parole… -