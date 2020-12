OnePlus 9: leak possibili componenti e design (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono trapelate in rete informazioni riguardanti il OnePlus 9, rivelando design e alcuni componenti. Analizziamo insieme le informazioni Quest’oggi è stata rivelata la presunta scheda tecnica sul nuovo OnePlus 9, fornendo informazioni riguardo il possibile SoC Snapdragon 888, lo schermo FHD+ a 120Hz e infine foto riguardanti la scocca posteriore e lo schermo. Facciamo una breve analisi OnePlus 9: analisi informazioni La prima informazione che abbiamo è quella riguardante il SoC, un Qualcomm Snapdragon 888 con supporto alle funzionalità 5G, confermato dall’icona nella barra di stato. Successivamente, sappiamo che lo schermo piatto sarà un Fluid AMOLED, da 6,56 pollici con un refresh rate da ben 120Hz con risoluzione FHD+ e la fotocamera anteriore posizionata in alto a sinistra in stile foro. Dalle ... Leggi su tuttotek (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono trapelate in rete informazioni riguardanti il9, rivelandoe alcuni. Analizziamo insieme le informazioni Quest’oggi è stata rivelata la presunta scheda tecnica sul nuovo9, fornendo informazioni riguardo il possibile SoC Snapdragon 888, lo schermo FHD+ a 120Hz e infine foto riguardanti la scocca posteriore e lo schermo. Facciamo una breve analisi9: analisi informazioni La prima informazione che abbiamo è quella riguardante il SoC, un Qualcomm Snapdragon 888 con supporto alle funzionalità 5G, confermato dall’icona nella barra di stato. Successivamente, sappiamo che lo schermo piatto sarà un Fluid AMOLED, da 6,56 pollici con un refresh rate da ben 120Hz con risoluzione FHD+ e la fotocamera anteriore posizionata in alto a sinistra in stile foro. Dalle ...

OnePlus 9 5G senza veli: le prime foto leak lo mostrano in ogni dettaglio

Il OnePlus 9 5G non ha davvero più segreti. PhoneArena ha messo le mani su una serie di scatti leak che lo rivelano in ogni possibile dettaglio. Finalmente abbiamo nuove informazioni sul design e ...

