Nel Regno Unito è comparsa una nuova variante del coronavirus. È più pericolosa? (Di martedì 15 dicembre 2020) Il segretario alla salute britannico Matt Hancock ha riferito alla Camera dei Comuni dell’esistenza di una nuova versione di Sars-Cov-2, che in poco tempo ha causato più di mille infezioni registrate in 60 diverse località tra Londra e il Sud dell’Inghilterra. Non ci sono prove che sia più mortale o che possa eludere la protezione dei vaccini – ha dichiarato – ma dalle prime analisi potrebbe essere più trasmissibile. Gli esperti, però, invitano alla calma. N501Y , la nuova mutazione di Sars-Cov-2 A sequenziare il genoma virale della nuova variante è stato il Covid-19 Genomics Uk Consortium (Cog-Uk), che sta portando avanti l’attività di monitoraggio di Sars-Cov-2 proprio per identificare velocemente l’insorgere di mutazioni. Nel comunicato si legge che la nuova variante si sta ... Leggi su wired (Di martedì 15 dicembre 2020) Il segretario alla salute britannico Matt Hancock ha riferito alla Camera dei Comuni dell’esistenza di unaversione di Sars-Cov-2, che in poco tempo ha causato più di mille infezioni registrate in 60 diverse località tra Londra e il Sud dell’Inghilterra. Non ci sono prove che sia più mortale o che possa eludere la protezione dei vaccini – ha dichiarato – ma dalle prime analisi potrebbe essere più trasmissibile. Gli esperti, però, invitano alla calma. N501Y , lamutazione di Sars-Cov-2 A sequenziare il genoma virale dellaè stato il Covid-19 Genomics Uk Consortium (Cog-Uk), che sta portando avanti l’attività di monitoraggio di Sars-Cov-2 proprio per identificare velocemente l’insorgere di mutazioni. Nel comunicato si legge che lasi sta ...

lorepregliasco : L'Italia diventa il primo grande Paese europeo per mortalità COVID ogni 100mila abitanti. Superata la Spagna, siam… - SkyTG24 : 'Il mio consiglio a chiunque viene offerto il vaccino è di farlo: se posso averlo a 90 anni, allora puoi averlo anc… - MedicalFactsIT : Coronavirus: oggi si parte con le vaccinazioni nel Regno Unito #coronavirus #vaccino #robertoburioni - singer_frapp : @Berto13842857 ..Satana è il Dio di questo mondo, un amministratore, altrimenti non avrebbe potuto offrire a Gesù n… - AlessandraZadro : RT @Agenzia_Ansa: Arriva il biopic sui fratelli Gibb Barry, Robin, Maurice, nati nel Regno Unito, cresciuti in Australia e diventati i Bee… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Regno Nel Regno Unito donare il sangue sarà più facile per gli uomini omosessuali e bisessuali Il Post Giappone-Italia: Starace, Tokyo alleata nel contrasto al mutamento climatico

Grazie alla leadership tecnologica, ad esempio nel campo delle smart grid ... Starace ha ricordato che l'Italia collabora con il Regno Unito all'organizzazione di due importanti eventi propedeutici: ... Beauty e Covid-19: i problemi di fronte allo specchio

Un gruppo di ricercatori della Anglia Ruskin University ha esaminato l’impatto di questi disturbi mentali sull’autostima e il senso di sicurezza personale di un campione di oltre 500 adulti nel Regno ... Grazie alla leadership tecnologica, ad esempio nel campo delle smart grid ... Starace ha ricordato che l'Italia collabora con il Regno Unito all'organizzazione di due importanti eventi propedeutici: ...Un gruppo di ricercatori della Anglia Ruskin University ha esaminato l’impatto di questi disturbi mentali sull’autostima e il senso di sicurezza personale di un campione di oltre 500 adulti nel Regno ...