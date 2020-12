Morte Raciti | Speziale esce dal carcere di Messina per fine pena

Leggi su dire

(Di martedì 15 dicembre 2020) Fine pena per Antonino Speziale, il tifoso del Catania condannato a otto anni e otto mesi di reclusione per l’omicidio dell’ispettore di polizia Filippo Raciti, avvenuto nel corso di alcuni scontri tra ultras etnei e forze dell’ordine al termine di un derby di calcio Catania-Palermo, all’esterno dello stadio Angelo Massimino, nel febbraio 2007. Speziale ha lasciato il carcere Gazzi di Messina in mattinata: ad attenderlo fuori c’era il padre.