Milano, consigliere comunale M5S beccato mentre fa la doccia in videoconferenza (Di martedì 15 dicembre 2020) Gaffe in videoconferenza del consigliere di Milano M5S Il consigliere comunale di Milano Gianluca Corrado, del Movimento Cinque Stelle, è incorso in una tipica gaffe da smart working: quando si è collegato con la commissione ambiente di cui fa parte, si è scordato si disattivare la telecamera, così i colleghi lo hanno potuto osservare in video conferenza mentre era in bagno a farsi la doccia. Sull'ennesimo incidente da smart working istituzionale, Corrado si è difeso così. "Ieri mattina ero in Tribunale per un'udienza, sono tornato a casa di corsa per seguire la commissione, ho tolto la giacca e la cravatta e mentre seguivo i lavori mi sono dato una sciacquata perché poi dovevo tornare in Tribunale. Per sbaglio ho lasciato la ...

