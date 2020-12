“Il Collegio 5” | l’ultima puntata su Rai2 | verso il diploma | con tanta nostalgia

Leggi su iodonna

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ultima occasione per tornare indietro nel tempo, in quel 1992 in cui è ambientata la quinta edizione di Il. I ragazzi si preparano a tornare nel 2020 e noi li troviamo, come sempre, sualle 21.20. Quello di questa sera, martedì 15 dicembre, è l’ottavo e ultimo episodio del fortunatissimo docu-reality che riporta protagonisti e spettatori tra i banchi di scuola di decenni ormai lontani. Leggi anche › “Il5”: riapre stasera la scuola di Rai 2, catapultata in un 1992 molto pre Covid Le espulsioni delle scorse puntate hanno lasciato un gruppo esiguo di studenti che in questa settimana finale dovranno impegnarsi nella prova più difficile: gli esami. Non mancheranno preghiere per un esito sufficiente ...