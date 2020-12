Guardiola e la stima per Arteta: “Non esiste un tecnico migliore di lui per guidare l’Arsenal” (Di martedì 15 dicembre 2020) Momento delicato in casa Arsenal. Le sette sconfitte, compresa l’ultima contro il Burnley in 12 giornate di Premier League, stanno mettendo molti dubbi sull'operato di Mikel Arteta. C'è chi parla addirittura di esonero per il manager Gunners che ha ricevuto però i complimenti e la grande stima da parte dell'ex collega al Manchester City Pep Guardiola. Il tecnico Citizens ha voluto dire la sua sul momento poco brillante dei londinesi difendendo l'amico.Guardiola sta con Artetacaption id="attachment 1065819" align="alignnone" width="640" Guardiola Arteta (getty images)/caption"Non esiste un tecnico migliore di lui per guidare l’Arsenal in questa e nella prossima ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 dicembre 2020) Momento delicato in casa Arsenal. Le sette sconfitte, compresa l’ultima contro il Burnley in 12 giornate di Premier League, stanno mettendo molti dubbi sull'operato di Mikel. C'è chi parla addirittura di esonero per il manager Gunners che ha ricevuto però i complimenti e la grandeda parte dell'ex collega al Manchester City Pep. IlCitizens ha voluto dire la sua sul momento poco brillante dei londinesi difendendo l'amico.sta concaption id="attachment 1065819" align="alignnone" width="640"(getty images)/caption"Nonundi lui perin questa e nella prossima ...

