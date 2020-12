Ghisanativa, una cucina più sana che regala più gusto (Di martedì 15 dicembre 2020) La gioia del gusto grazie a Ghisanativa diventa un modo sano di interpretare la cucina. Sono strumenti di cottura in ghisa naturale, che si distinguono per completa sostenibilità, espressione di un’opera produttiva italiana che s’avvale di competenze artigianali. Niente rivestimenti chimici o sintetici (quali PFOA, PTFE e PFAS) e un’ottimizzazione della reazione di Maillard, che permette di assaporare fino in fondo gusto e croccantezza degli alimenti. Espressione di un processo realizzativo che prevede la fusione di pani di ghisa certificata, le pentole Ghisanativa sono lavorate artigianalmente e contengono solo ferro, silicio e carbonio. L’assenza di metalli pesanti, smalti, vernici e rivestimenti sintetici le rende completamente eco-sostenibili. Inoltre, a differenza di altri materiali, la ghisa ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 dicembre 2020) La gioia del gusto grazie adiventa un modo sano di interpretare la. Sono strumenti di cottura in ghisa naturale, che si distinguono per completa sostenibilità, espressione di un’opera produttiva italiana che s’avvale di competenze artigianali. Niente rivestimenti chimici o sintetici (quali PFOA, PTFE e PFAS) e un’ottimizzazione della reazione di Maillard, che permette di assaporare fino in fondo gusto e croccantezza degli alimenti. Espressione di un processo realizzativo che prevede la fusione di pani di ghisa certificata, le pentolesono lavorate artigianalmente e contengono solo ferro, silicio e carbonio. L’assenza di metalli pesanti, smalti, vernici e rivestimenti sintetici le rende completamente eco-sostenibili. Inoltre, a differenza di altri materiali, la ghisa ...

