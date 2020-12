Agguato nel Vesuviano: pregiudicato ferito con colpi d’arma da fuoco (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPomigliano d’Arco (Na) – Un pregiudicato 37enne è stato vittima di un Agguato consumatosi la scorsa notte a Pomigliano d’Arco, comune del Vesuviano. Felice Terracciano era all’interno della sua auto in via Giuseppe Campanale quando è stato avvicinato da ignoti che hanno aperto il fuoco. Ferendo l’uomo, con tre colpi d’arma da fuoco, al gluteo e alla schiena. Sulla vicenda ora indagano i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che hanno rinvenuto i tre bossoli esplosi nell’raid. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPomigliano d’Arco (Na) – Un37enne è stato vittima di unconsumatosi la scorsa notte a Pomigliano d’Arco, comune del. Felice Terracciano era all’interno della sua auto in via Giuseppe Campanale quando è stato avvicinato da ignoti che hanno aperto il. Ferendo l’uomo, con treda, al gluteo e alla schiena. Sulla vicenda ora indagano i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che hanno rinvenuto i tre bossoli esplosi nell’raid. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Agguato nel Pregiudicato ferito in agguato nel Napoletano La Repubblica Agguato nel Vesuviano: pregiudicato ferito con colpi d’arma da fuoco

