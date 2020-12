Accuse choc al vertice dell’Oms: fu complice delle repressioni in Etiopia? (Di martedì 15 dicembre 2020) Torture, omicidi, sequestri di persona. Ma anche repressioni di proteste, detenzioni arbitrarie e connivenza con un progetto politico di centralizzazione autoritaria delle decisioni. Di queste e altre Accuse il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus, è stato colpito su esplicita segnalazione dell’economista, attivista per la democrazia in Africa e candidato al Nobel InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 15 dicembre 2020) Torture, omicidi, sequestri di persona. Ma anchedi proteste, detenzioni arbitrarie e connivenza con un progetto politico di centralizzazione autoritariadecisioni. Di queste e altreil direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus, è stato colpito su esplicita segnalazione dell’economista, attivista per la democrazia in Africa e candidato al Nobel InsideOver.

ilgiornale : Tommaso Zorzi a sorpresa ha nominato Stefania Orlando: grandi sensi di colpa per l'influencer e accuse dal web per… - pizzaandbeer_ : RT @frabiziovalerio: Selvaggia già pronta ad andare nei salotti di zia Barbara per rispondere alle accuse CHOC di Chiofalo e Eliana Michela… - frabiziovalerio : Selvaggia già pronta ad andare nei salotti di zia Barbara per rispondere alle accuse CHOC di Chiofalo e Eliana Michelazzo #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Accuse choc Covid, l'accusa choc all'Italia: "Il Coronavirus è nato da voi!" Corriere dello Sport.it Guzzini nella bufera per la frase choc

UN CORO unanime di condanna contro le parole pronunciate dal presidente di Confindustria sul Covid: dalla consigliere regionale Pd Anna Casini che auspica venga estromesso dall'associazione industrial ... Ravenna, l’ex infermiera Daniela Poggiali condannata a 30 anni

La sentenza nel processo in abbreviato che riguardava la morte di un paziente di 95 anni. L’imputata non era presente in aula ... UN CORO unanime di condanna contro le parole pronunciate dal presidente di Confindustria sul Covid: dalla consigliere regionale Pd Anna Casini che auspica venga estromesso dall'associazione industrial ...La sentenza nel processo in abbreviato che riguardava la morte di un paziente di 95 anni. L’imputata non era presente in aula ...