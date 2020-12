Sondaggi, la media settimanale delle intenzioni di voto per i partiti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sondaggi politici oggi, la Lega è a +2,7% sul Pd mentre Fratelli d’Italia ha un consenso tra il 16% e il 17,1%. Questi in sintesi i dati dell’ultima media Sondaggi elaborata da Termometro Politico nella settimana dal 6 al 12 dicembre. L’analisi mette a confronto le rilevazioni di 6 istituti: Quorum, SWG, Ixé, Emg, Demos&pi. e Tecné. Sondaggi politici oggi: Lega primo partito ma si accorcia la distanza dal Pd Primo partito italiano nelle intenzioni di voto degli elettori si conferma la Lega con un dato medio del 23,6%, ma scende sotto i tre punti percentuali il vantaggio sul Partito Democratico, accreditato mediamente al 20,9%. La distanza tra le due forze politiche varia sensibilmente a seconda del singolo istituto andando dal +1% (Demos&pi) fino al +4% ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 dicembre 2020)politici oggi, la Lega è a +2,7% sul Pd mentre Fratelli d’Italia ha un consenso tra il 16% e il 17,1%. Questi in sintesi i dati dell’ultimaelaborata da Termometro Politico nella settimana dal 6 al 12 dicembre. L’analisi mette a confronto le rilevazioni di 6 istituti: Quorum, SWG, Ixé, Emg, Demos&pi. e Tecné.politici oggi: Lega primo partito ma si accorcia la distanza dal Pd Primo partito italiano nelledidegli elettori si conferma la Lega con un dato medio del 23,6%, ma scende sotto i tre punti percentuali il vantaggio sul Partito Democratico, accreditatomente al 20,9%. La distanza tra le due forze politiche varia sensibilmente a seconda del singolo istituto andando dal +1% (Demos&pi) fino al +4% ...

