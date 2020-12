Regeni – Italia in Comune: Bonino, Prodi e D’Alema restituiscano la Legion d’onore a Macron (Di lunedì 14 dicembre 2020) – “Il segnale dato da Corrado Augias deve essere seguito da tutti quelli che in questi anni hanno ricevuto il titolo di Legion d’onore dalla Francia, un Paese che ha riconosciuto lo stesso titolo a chi, come Al Sisi, si è reso complice degli agenti dei servizi di sicurezza e di alti funzionari dello Stato egiziano che hanno torturato e trucidato Giulio Regeni”. A chiederlo in una nota è Alessio Pascucci, coordinatore di Italia in Comune. “Inaccettabile che venga addirittura premiato chi viola sistematicamente i diritti umani per meri interessi e calcoli di politica internazionale. Chi si professa per la libertà, per la democrazia e per il rispetto dei diritti umani oggi dovrebbe imitare il gesto di Augias e restituire al presidente Macron il titolo di Legionario ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 dicembre 2020) – “Il segnale dato da Corrado Augias deve essere seguito da tutti quelli che in questi anni hanno ricevuto il titolo didalla Francia, un Paese che ha riconosciuto lo stesso titolo a chi, come Al Sisi, si è reso complice degli agenti dei servizi di sicurezza e di alti funzionari dello Stato egiziano che hanno torturato e trucidato Giulio”. A chiederlo in una nota è Alessio Pascucci, coordinatore diin. “Inaccettabile che venga addirittura premiato chi viola sistematicamente i diritti umani per meri interessi e calcoli di politica internazionale. Chi si professa per la libertà, per la democrazia e per il rispetto dei diritti umani oggi dovrebbe imitare il gesto di Augias e restituire al presidenteil titolo diario ...

