Questa foto che mostra dei cervi in un negozio è vera, ma non è stata scattata in Italia (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’11 dicembre 2020 su Facebook sono state pubblicate due foto che mostrano dei cervi all’interno di un negozio. L’immagine è accompagnata da Questa testo, scritto da chi ha pubblicato il post: «Un cervo è entrato in un negozio in Lessinia (provincia di Verona) Il proprietario gli ha dato dei biscotti. Dopo mezz’ora il cervo è tornato: con tutta la famiglia. Anima(li) continuate pure a dire che non hanno sentimenti nè capacità di ragionamento». Questo è un contenuto fuorviante e veicola una notizia falsa. Le foto sono vere, ma non sono state scattate in Italia a dicembre 2020. Le immagini risalgono infatti a una scena verificatesi a dicembre 2017 in un negozio che vende alimenti e souvenir ai piedi delle Montagne Rocciose a Fort ... Leggi su facta.news (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’11 dicembre 2020 su Facebook sono state pubblicate duecheno deiall’interno di un. L’immagine è accompagnata datesto, scritto da chi ha pubblicato il post: «Un cervo è entrato in unin Lessinia (provincia di Verona) Il proprietario gli ha dato dei biscotti. Dopo mezz’ora il cervo è tornato: con tutta la famiglia. Anima(li) continuate pure a dire che non hanno sentimenti nè capacità di ragionamento». Questo è un contenuto fuorviante e veicola una notizia falsa. Lesono vere, ma non sono state scattate ina dicembre 2020. Le immagini risalgono infatti a una scena verificatesi a dicembre 2017 in unche vende alimenti e souvenir ai piedi delle Montagne Rocciose a Fort ...

il_piccolo : #Trieste 'L'alba a Miramar, una piccola meraviglia di luce' è la didascalia che accompagna questa splendida foto sc… - beppe_grillo : Questa foto è stata scattata in Arabia? In Egitto? In Qatar? No, in Amazzonia...il 'polmone verde del nostro piane… - LauraPausini : Questa foto è stata scattata durante il collegamento che ho fatto da casa mia a Roma per #altashoras con @oserginho… - Momi2510 : Francesco Oppini a Tiki Taka è tipo uno dei miei sogni che si avvera. ? Per celebrare questa notizia un fun Fact: n… - ely_taetae : voglio una gigantografia di questa foto -