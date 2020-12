Psg, infortunio per Neymar: esce dal campo in barella (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono ore di grande apprensione queste per il Paris Saint Germain , che attende notizie dagli esami di Neymar . Ieri sera il brasiliano è stato colpito duro alla caviglia sinistra da Thiago Mendes ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono ore di grande apprensione queste per il Paris Saint Germain , che attende notizie dagli esami di. Ieri sera il brasiliano è stato colpito duro alla caviglia sinistra da Thiago Mendes ...

SkySport : Neymar, infortunio alla caviglia in Psg-Lione. FOTO - BombeDiVlad : ???? #PSG, escluse fratture per #Neymar ?? Nuovi controlli per stabilire entità dell’infortunio e tempi di recupero… - MatteoCiru : Partita interessantissima, forse la più bella del sorteggio, insieme Atletico Chelsea e Barcellona PSG (anche se bi… - Mediagol : #Video PSG-Lione, infortunio per Neymar: tegola per Tuchel, O'Ney esce in barella tra le lacrime - Adnkronos : Infortunio #Neymar, oggi accertamenti per la stella del #Psg -