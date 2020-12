Proteste pacifiche degli atleti | in Usa stop a sanzioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 14 dicembre 2020) È svolta in USA sulla questione delledurante competizioni ufficiali. Il 10 dicembre è arrivata un’importante comunicazione dal Comitato Olimpico e ParalimpicoStati Uniti (USOPC) che ha stabilito che non ci sarà più alcuna sanzione per gli sportivi che manifesteranno il proprio dissenso in modo civile. Si tratta di una decisione presa per fornire un valido supporto all’impegno del Team USA Council on Racial and Social Justice che ha chiesto la modifica delle vecchie norme che ancora fanno parte del regolamento del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del Comitato Paralimpico Internazionale (CPI). Ancora oggi, infatti, è in vigore l’articolo 50 della Carta olimpica del CIO che recita: “Nessun tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale ...