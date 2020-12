Pontecagnano Faiano | rapina a mano armata ad un tabaccheria | indagano i carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono in corso indagini da parte deidie Battipaglia per risalire all’uomo, probabilmente di origine extracomunitaria, che questa mattina, poco dopo le 7 ha effettuato unaall’interno dellaLordi situata in via Marco Polo, sulla litoranea di. L’uomo, armato di una pistola, poi riconosciuta come un’arma giocattolo anche grazie ai filmati di videosorveglianza, ha minacciato il titolare e si è fatto consegnare quanto presente nella cassa. Il bottino si aggira intorno ai 500 euro. Nessuno è stato ferito nel corso del colpo sul quale è in corso un’indagine dei. L'articolo proviene da Anteprima24.it.