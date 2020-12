Petizione contro Doraemon | “Cartone sessista | Nobita è un guardone”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic – Tutti voi conoscete, il gatto robot, e sicuramente anche il suo padrone, goffo e pigro. Vi chiederete cosa ci sia dio di pericoloso nell’anme che ci ha divertito da piccini, eppure qualcosa c’è: eppure unache raccolto migliaia di firme sembrerebbe dare questa versione.e i bagni di Shizukaha come amica Shizuka ed è anche innamorato di lei. In molte occasioni il ragazzino si ritrova al bagno con lei proprio mentre l’adolescente sta facendo il bagno in vasca. Non si vede mai niente del corpo della ragazza (almeno nella versione italiana) e l’amichetto spesso viene scacciato dopo averla fatta arrossire. LaE proprio a causa di queste scene ...