Per Jeremias Rodriguez una notte in “Paradiso” con Deborah Togni (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’amore tra Jeremias Rodriguez e Deborah Togni è nato in estate, ma con l’avvicinarsi dell’inverno brucia più che mai. Insieme hanno passato una notte ad alta quota, in una stanza romanticissima con una stupenda vista panoramica sui monti innevati. “Sei il mio cuore”, ha scritto la ragazza postando uno scatto del suo amato. “Tu”, le ha risposto lui. Si amano tanto e si concedono poco. Jeremias e Deborah hanno scelto di vivere il loro amore dosando la loro presenza sui social. Quando c’è da scambiarsi dediche romantiche però non si tirano indietro, e la notte speciale passata sull’Altopiano Selvino Aviatico, in provincia di Bergamo, è l’occasione giusta per dichiararsi il loro amore. “Il tuo sorriso e niente più”, scrive Rodriguez ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’amore traè nato in estate, ma con l’avvicinarsi dell’inverno brucia più che mai. Insieme hanno passato unaad alta quota, in una stanza romanticissima con una stupenda vista panoramica sui monti innevati. “Sei il mio cuore”, ha scritto la ragazza postando uno scatto del suo amato. “Tu”, le ha risposto lui. Si amano tanto e si concedono poco.hanno scelto di vivere il loro amore dosando la loro presenza sui social. Quando c’è da scambiarsi dediche romantiche però non si tirano indietro, e laspeciale passata sull’Altopiano Selvino Aviatico, in provincia di Bergamo, è l’occasione giusta per dichiararsi il loro amore. “Il tuo sorriso e niente più”, scrive...

