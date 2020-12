L'Intervento del Ministro degli Affari Regionali su Rai1 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lo ha dichiarato il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia su Rai1: “La terza ondata è sicura”. Covid, Francesco Boccia: “La terza ondata è sicura” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 14 dicembre 2020) Lo ha dichiarato ilFrancesco Boccia su: “La terza ondata è sicura”. Covid, Francesco Boccia: “La terza ondata è sicura” su Notizie.it.

matteorenzi : Il mio intervento al Senato sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio - CatalfoNunzia : Investire nelle nuove competenze significa investire anche nella produttività. Investire nel sostegno al reddito de… - reggiadicaserta : “Te piace o’ presepio?”, dalla celebre frase di Eduardo De Filippo abbiamo preso spunto per avviare un intervento… - confartigianato : #SalarioMinimo, #Confartigianato in audizione oggi al #Senato: “No alla Direttiva #Ue e a qualsiasi intervento pubb… - GastoneSabba : RT @MoonLuchy: Un caos in Michigan. Il procuratore generale che minaccia i legislatori con denunce ecc. se si riuniscono x discutere del ri… -