L’addio di Robert Downey Jr a Iron Man è definitivo

(Di lunedì 14 dicembre 2020) La conclusione di Avengers: Endgame ha lasciato poco spazio alle speranze:Man, che con le sue gesta ha dato inizio alle avventure del Marvel Cinematic Universe, si sacrifica impugnando il guanto con le gemme dell’infinito per eliminare Thanos. Pianto dai compagni e da milioni di fan, si congeda così dalla saga. Ma poiché nel fantasioso mondo dei supereroi tutto può accadere, in tanti hanno sperato in una nuova apparizioni a sorpresa in futuro. Invece no. È lo stessoJr. a escludere l’ipotesi. Intervistato dal giornale indiano Hindustan Times, l’attore ha dichiarato che considera chiusa l’esperienza, durata 11 anni e ritenuta “soddisfacente a livello creativo”. Ha aggiunto di aver “fatto tutto quello che poteva” con il personaggio, lasciando intendere che difficilmente lo vedremo ritornare in quei panni meccanici. ...