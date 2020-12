La Giunta regionale Abruzzese fa ordinanza per spostamenti cacciatori (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'Aquila - "Con l'ordinanza n.108 del 12/12/2020 'Misure di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in area arancione', il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e l'assessore Emanuele Imprudente dispongono la possibilità per i cacciatori di muoversi anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione per svolgere l'attività venatoria". A insorgere contro l'ordinanza è il Wwf Abruzzo. "Nessuno può andare in montagna a fare una passeggiata o un'escursione - commenta l'associazione ambientalista - ma ai cacciatori si consentirà di girare liberamente in gruppo per uccidere gli animali. Non si può andare a trovare un parente o un amico in un comune limitrofo a quello di residenza, ma ai cacciatori si consente di percorrere decine ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'Aquila - "Con l'n.108 del 12/12/2020 'Misure di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in area arancione', il presidente dellaMarco Marsilio e l'assessore Emanuele Imprudente dispongono la possibilità per idi muoversi anche al di fuori del proprio comune di residenza, domicilio o abitazione per svolgere l'attività venatoria". A insorgere contro l'è il Wwf Abruzzo. "Nessuno può andare in montagna a fare una passeggiata o un'escursione - commenta l'associazione ambientalista - ma aisi consentirà di girare liberamente in gruppo per uccidere gli animali. Non si può andare a trovare un parente o un amico in un comune limitrofo a quello di residenza, ma aisi consente di percorrere decine ...

umbriajournal_ : Soccorso alpino e speleologico, illustrato disegno di legge della giunta regionale - campobassolive : APQ Area Interna Fortore, la Giunta regionale approva. Fanelli: “Era ora! Ilmio grazie ai sindaci. Ora speriamo nel… - CronacheMc : Sciolto il nodo, la giunta regionale ha scelto la dottoressa civitanovese, già primario di Rianimazione dell’ospeda… - azpuita : New post (Policlinico di Bari: giunta regionale nomina Dattoli commissario straordinario) has been published on New… - AnsaLombardia : Saldi: in Lombardia al via 5/1 ma promozioni da 30 gg prima. Decisione Giunta regionale per calo vendite dovute a p… -