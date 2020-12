Inter, Moratti su Conte: “Carattere difficile. Non so se avrei resistito” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Massimo Moratti torna a parlare di Inter e di Antonio Conte. E lo fa con toni diversi dall’ultima volta, descrivendo il tecnico nerazzurro un allenatore “bravissimo” ma con un “Carattere molto difficile, non so se avrei resistito così tanto“. L’ex presidente del club nerazzurro, ai microfoni di Radio anch’io sport, esprime “grande delusione” per l’eliminazione dall’Europa alla fase a gironi: “Non era un girone semplicissimo, ma qualcosa di più ci si aspettava. Ora c’è il campionato dove mi sembra l’Inter si stia esprimendo benissimo“, ha spiegato. E sull’obiettivo Scudetto: “Il calcio è fatto di queste cose, la sua bellezza è che le grandi difficoltà che trovi davanti e che devi saper superare. Credo che ci siano le possibilità di ottenere questo tipo di obbiettivo. ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) Massimotorna a parlare die di Antonio. E lo fa con toni diversi dall’ultima volta, descrivendo il tecnico nerazzurro un allenatore “bravissimo” ma con unmolto, non so seresistito così tanto“. L’ex presidente del club nerazzurro, ai microfoni di Radio anch’io sport, esprime “grande delusione” per l’eliminazione dall’Europa alla fase a gironi: “Non era un girone semplicissimo, ma qualcosa di più ci si aspettava. Ora c’è il campionato dove mi sembra l’si stia esprimendo benissimo“, ha spiegato. E sull’obiettivo Scudetto: “Il calcio è fatto di queste cose, la sua bellezza è che le grandi difficoltà che trovi davanti e che devi saper superare. Credo che ci siano le possibilità di ottenere questo tipo di obbiettivo. ...

