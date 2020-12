Il «lockdown di Natale» divide governo ed esperti (Di martedì 15 dicembre 2020) Una «zona arancione» grande come tutta l’Italia, dal 22 dicembre al 6 gennaio, con bar e ristoranti sempre chiusi, divieto di spostamento fuori dai Comuni, fatta eccezione per quelli più piccoli, e coprifuoco anticipato alle 20. E’ la bozza su cui governo e Cts stanno lavorando in queste ore, non senza tensioni e difficoltà, per arrivare a un nuovo Dpcm di Natale che imprima una ulteriore stretta ai contatti sociali. Le immagini delle vie dello shopping piene di folla, e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 15 dicembre 2020) Una «zona arancione» grande come tutta l’Italia, dal 22 dicembre al 6 gennaio, con bar e ristoranti sempre chiusi, divieto di spostamento fuori dai Comuni, fatta eccezione per quelli più piccoli, e coprifuoco anticipato alle 20. E’ la bozza su cuie Cts stanno lavorando in queste ore, non senza tensioni e difficoltà, per arrivare a un nuovo Dpcm diche imprima una ulteriore stretta ai contatti sociali. Le immagini delle vie dello shopping piene di folla, e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

