Elisabetta Gregoraci torna in casa – scopri quando (Di lunedì 14 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci stasera torna nella casa del Grande del Fratello per affrontare Pierpaolo Pretelli. Dopo lo scontro in diretta avvenuto nella puntata di venerdì sera continuano le parole dure tra Elisabetta e Pierpaolo, che prima erano amici speciali, ed ora? Elisabetta Gregoraci non ha ben gradito il modo di comportarsi di Pierpaolo dopo che lei ha lasciato la casa. Pretelli invece dal canto suo accusa la showgirl di essere stata poco chiara nel corso tutto il percorso. L'ex velino ha praticamente scaricato la showgirl calabrese in diretta, sostenendo di voler pensare solo a sé stesso in questo momento. Parole molto dure, che avevano spiazzato Elisabetta Gregoraci, la quale gli aveva rinfacciato un bigliettino ...

