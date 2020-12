Come creare un orsacchiotto con un asciugamano: ecco il tutorial (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un piccolo asciugamano quadrato di quelli per gli ospiti, magari di colore marrone, tre elastici, un nastrino rosso e un po' di manualità: ecco tutto il necessario per stupire i più piccoli creando ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un piccoloquadrato di quelli per gli ospiti, magari di colore marrone, tre elastici, un nastrino rosso e un po' di manualità:tutto il necessario per stupire i più piccoli creando ...

max691926 : @ubaldopantani @GuidoCrosetto Provaci tu in una città come Roma o Milano a scaglionare milioni di persone facendo i… - Chiara69560253 : @LAiMaybe Ragazzi sono mandati apposta per smuovere la situazione, anche selvaggia all'inizio aveva solo dayane poi… - mattiavalse : RT @jabbaTM: Vi lasciano aprire i Negozi solo per far in modo che non possiate chiedere un Contributo oppure un Esonero alle Tasse, nello s… - Franciscktrue : @mouthofthetruth @felvpato Uscire va benissimo, basterebbe però evitare luoghi affollati... fare compere va benissi… - Lapomacho : Aiutiamo i commercianti senza creare assembramenti. Come? compriamo da quelli che vendono online. -